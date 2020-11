Lombardia: nel terzo trimestre rimbalzo congiunturale del 21,2 per cento, ma livelli inferiori a 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende industriali che segnalano una forte contrazione produttiva scendono al 47 per cento (erano il 71 per cento lo scorso trimestre) mentre quelle che indicano incrementi di produzione superiori al 5 per cento salgono al 28 per cento (erano il 16 per cento lo scorso trimestre). L’andamento per l’artigianato è simile, con la quota di aziende in forte contrazione che scende al 46 per cento e quelle in crescita che passano dal 17 al 31 per cento. Il fatturato a prezzi correnti per l’industria riduce le perdite al -4,4 per cento su base tendenziale approssimandosi ai livelli del 2019. Per le imprese artigiane il fatturato soffre maggiormente (-5,5 per cento tendenziale) ma l’indice di Unioncamere Lombardia (94,8) si avvicina nuovamente al livello dell’anno base (2010=100) dopo aver toccato il livello minimo storico lo scorso trimestre (76,8). Gli ordinativi dell’industria registrano risultati su base tendenziale simili sia dall’interno (-4,1 per cento) che dall’estero (-4,4), recuperando rispetto allo scorso trimestre. Per l’artigianato i risultati si differenziano per i due mercati, con una maggior sofferenza per il mercato interno (-8,1 per cento) e minore per l’estero (-5,1). Le aspettative sulla domanda futura degli imprenditori industriali rimangono complessivamente negative ma mostrano ancora un leggero miglioramento rispetto allo scorso trimestre, più per il mercato interno che per l’estero, ma l’avvicinarsi della stagione fredda con la possibilità di nuove restrizioni in seguito alla maggior diffusione dei contagi, hanno portato ad un minore ottimismo degli imprenditori lombardi circa le prospettive di recupero della domanda. (segue) (Rem)