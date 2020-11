Lombardia: nel terzo trimestre rimbalzo congiunturale del 21,2 per cento, ma livelli inferiori a 2019 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’occupazione presenta un saldo negativo per l’industria (-0,4 per cento) ancora contenuto dato l’irrigidimento generale del mercato del lavoro dovuto ai provvedimenti nazionali, con il tasso d’uscita all’1,8 per cento e il tasso di ingresso all’1,4, entrambi in crescita. Si fa evidente la ripresa delle attività nel ricorso alla Cig che diminuisce considerevolmente: la quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione scende dal 71 al 39 per cento e la quota sul monte ore torna al 4,1 per cento. Saldo occupazionale negativo (-0,3 per cento) anche per l’artigianato - con tassi d’ingresso (1,5 per cento) e uscita (1,8) in aumento rispetto al trimestre precedente ma ancora in linea con i valori minimi storici. Cala fortemente il ricorso alla Cig con il 32 per cento delle aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione; la quota sul monte ore scende al 4,3 per cento. Le aspettative sull’occupazione sono ancora in miglioramento, ma in questo caso, la quota di imprenditori che non prevede variazioni di rilievo sale al 79 per cento. Il dato è fortemente influenzato dal blocco dei licenziamenti e dalla possibilità di ricorrere alla Cig, per cui l’impatto effettivo sui livelli occupazionali sta slittando in avanti. Per l’artigianato le aspettative sull’occupazione mostrano una dinamica simile e, in questo caso, chi non si aspetta variazioni di rilievo è pari all’83 per cento. (Rem)