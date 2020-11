Lombardia: giunta regionale incrementa di 3 milioni dotazione bando 'Imprese storiche verso il futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, ha approvato un incremento della dotazione del bando 'Imprese storiche verso il futuro. Contributi per l'innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione'. L'integrazione è pari a 3.423.057 di euro che si aggiungono ai 2,3 milioni di euro che sono serviti nella prima fase per finanziarie le prime 88 imprese. Ora, grazie a questo incremento, potranno accedere al contributo anche le 186 imprese delle 274 complessivamente ammesse alla graduatoria. "Era importante - ha spiegato l'assessore Alessandro Mattinzoli - non privare nessuno dell'opportunità di accedere a questo bando. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili per poter rifinanziare la misura, in modo da poter dare l'accesso a chi avesse i requisiti". L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50 per cento delle sole spese considerate ammissibili al netto di Iva. Il contributo è concesso nel limite massimo di 30.000 euro e l'investimento minimo è fissato in 10.000 euro al netto di Iva. Sono finanziati i progetti di restauro e conservazione di beni immobiliari; nuove insegne; acquisto di attrezzature, macchinari e arredi; ripristino delle finiture e dei decori originali legati all'attività storica. (com)