Brexit: Dombrovskis, siamo a spinta finale, ancora lavoro da fare

- La spinta finale è quella in cui si trovano i negoziati tra Unione europea e Regno Unito sulla Brexit. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto economico d'autunno. "Il nostro capo negoziatore per la Brexit, Michel Barnier, ci ha aggiornato sullo stato del negoziato sulla Brexit. Il negoziato è ancora in corso, in modo molto intenso. Siamo alla spinta finale per raggiungere un accordo. La Commissione lavora per questo obiettivo: raggiungere un accordo", ha detto. "Ma ci sono ancora elementi importanti da risolvere e c'è ancora molto lavoro da fare. Non voglio fissare dei termini, né per questa settimana, né per la prossima. Nel corso di questo negoziato abbiamo avuto molti termini che non siamo riusciti a rispettare. Ma una cosa è chiara: il periodo di transizione finisce alla fine di quest'anno. Siamo agli sgoccioli. Continuiamo a lavorare molto intensamente", ha concluso. (Beb)