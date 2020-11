Ue: Giacomoni (FI), pantomima su Mes sta per finire, parole Conte inequivocabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, osserva: "Il presidente Conte sostiene che il nostro Paese dovrà sostenere un 'impegno finanziario prolungato nel tempo e anche più corposo di quanto sin qui fatto'. Parole inequivocabili. Insomma - continua il parlamentare in una nota -, l'Italia ha bisogno di più soldi ed è chiaro dove bisogna trovarli. Forse, dopo mesi e mesi di pantomima anche a palazzo Chigi si sono resi conto che il Mes (Meccanismo europeo di stabilità) sanitario deve essere subito attivato e che quei denari, disponibili nell'immediato, vengano utilizzati per potenziare gli ospedali, pagare meglio i medici e gli infermieri, ovvero garantire che il vaccino anti-Covid sia effettivamente gratuito per tutti". L'esponente di FI, poi prosegue: "Con buona pace del Movimento cinque stelle finalmente siamo giunti al redde rationem. Conte e la parte riluttante della sua maggioranza abbiano il coraggio della verità, investano quanto prima il Parlamento della decisione sul Mes sanitario, spiegando che così potremmo scorporare 37 milairdi dal nuovo scostamento, che - conclude Giacomoni - potrà essere interamente dedicato agli indennizzi economici da dare subito alle categorie produttive danneggiate". (Com)