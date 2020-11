Legge Bilancio: Bernini (FI), fondi Ue occasione, ma da governo rischio spreco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio è "l'occasione per aiutare le famiglie, supportare la scuola, certamente la sanità. Ma deve avere un respiro più ampio, puntando su investimenti infrastrutturali, sul digitale, sull'economia della conoscenza contando su un fatto del tutto nuovo, ovvero che l'Europa si è finalmente e concretamente dimostrata solidale". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa organizzata dal partito sulla legge di Bilancio. "È chiaro che i fondi Ue, soprattutto quelli del Next generation Eu, e il loro impiego devono essere condivisi. Purtroppo anche su questo non abbiamo alcun segnale. Ecco perché chiediamo al governo di ravvedersi. Perfino la cancelliera tedesca ha fatto mea culpa ma poi ha cercato il confronto con tutti, l'unico modo per mettere in campo armi efficaci e non spuntate come è necessario in una guerra", ha concluso Bernini.(Rin)