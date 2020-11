Ue: Gentiloni, nessuna irritazione su tempi presentazione piani per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo sei o sette Paesi dell'Unione europea hanno presentato in forma iniziale i Piani di ripresa e di resilienza e non ci sono "irritazioni o delusioni" da parte della Commissione verso chi, come l'Italia, non l'ha ancora fatto. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo a una domanda sui piani nazionali per la ripresa. "Non credo che ci sia una irritazione o una delusione da parte della Commissione europea sui tempi di presentazione del piano" italiano, ha spiegato. "Siamo in una fase in cui soltanto 6 o 7 Paesi hanno presentato in forma molto iniziale i loro piani. Noi semplicemente incoraggiamo i Paesi a presentarli, anche in forma preliminare, perché questo aiuta il dialogo tra i governi e gli uffici della Commissione per risolvere i problemi, affinare questioni che devono essere precisate. Penso quindi che sia utile farlo in tempi ravvicinati, ma non ci sono particolari scadenze, tantomeno particolari irritazioni", ha aggiunto. "Posso dire, tra l'altro, che il dialogo con la DG Recovery e la DG Ecfin e gli altri servizi che lavorano a questi piani va avanti anche senza l'arrivo dei piani. Cioè ci sono contatti frequenti con i governi che ancora non hanno presentato i loro piani oltre ad esser contatti formali con i governi che hanno presentato i loro piani", ha concluso. (Beb)