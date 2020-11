Roma: Municipio X avvia sondaggio per cambiare nome, 5 le opzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il municipio Roma X ha attivato un sondaggio per il cambio di denominazione. Il sondaggio, attivo da oggi, scadrà il 13 gennaio 2021. Si tratta di un sondaggio consultivo di gradimento tra cinque diverse denominazioni: Roma Mediterranea, Roma Mare, Roma Marittima, Lido di Roma o Roma Litorale. Il quesito è in forma anonima e non saranno trattati dati personali. Si potrà votare dal canale "Partecipa" del sito istituzionale di Roma Capitale. (Rer)