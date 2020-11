Slovenia-Ue: partiti coalizione si discostano da sostegno di Jansa a veto polacco e ungherese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numerosi rappresentanti politici della Slovenia, compresi quelli all'interno della coalizione di governo, hanno reagito negativamente alla lettera inviata dal premier Janez Jansa alle istituzioni europee. In una lettera di quasi 4 pagine Jansa difende la posizione di Ungheria e Polonia che ieri hanno bloccato il nuovo piano finanziario pluriannuale dell'Ue e il programma Next Generation Eu. Il presidente ad interim del Partito dei pensionati (Desus) e ministro della Salute, Tomaz Gantar, ha affermato che la lettera del primo ministro Janez Jansa ai leader europei "non giova" agli interessi della Slovenia. "L'Ue sta affrontando la più grande crisi sanitaria ed economica dalla Seconda guerra mondiale, l'unità degli Stati membri è essenziale. La lettera del primo ministro ai leader europei non giova certo agli interessi della Slovenia", ha scritto Gantar su Twitter. (segue) (Seb)