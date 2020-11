Slovenia-Ue: partiti coalizione si discostano da sostegno di Jansa a veto polacco e ungherese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Nuova Slovenia (Nsi) e ministro della Difesa, Matej Tonin, ha precisato su Twitter che la lettera rappresenta l'opinione del primo ministro e che il governo non ha preso alcuna decisione sul contenuto. All'opposizione il coordinatore di Levica, Luka Mesec, ha dichiarato che Jansa "restituisce favori ai suoi padrini politici dell'estrema destra". "Jansa si è schierato contro gli interessi della Slovenia, che ha un disperato bisogno di aiuti europei in tempi di crisi, così come l'intera Ue", ha osservato Mesec. (segue) (Seb)