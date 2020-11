Slovenia-Ue: partiti coalizione si discostano da sostegno di Jansa a veto polacco e ungherese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier sloveno Janez Jansa ha chiesto, in una lettera indirizzata ai leader europei, "un ritorno" all'accordo raggiunto al vertice Ue di luglio sul quadro finanziario per affrontare la pandemia, accordo che secondo Jansa sarebbe stato "minato" da un secondo accordo tra il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo, mirato a subordinare l'uso dei fondi alle questioni relative allo Stato di diritto. Secondo Jansa lo Stato di diritto deve essere rispettato in tutta l'Ue, ma dei "meccanismi discrezionali non basati su un giudizio indipendente ma sulla base di criteri politicamente motivati" non possono essere chiamati "Stato di diritto". Il premier sloveno ha inoltre dichiarato che "oggi molti media e alcuni gruppi politici al Parlamento europeo minacciano apertamente di utilizzare uno strumento chiamato erroneamente 'Stato di diritto' per disciplinare i singoli Stati membri con un voto a maggioranza". (segue) (Seb)