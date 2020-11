Slovenia-Ue: partiti coalizione si discostano da sostegno di Jansa a veto polacco e ungherese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quelli di noi che hanno trascorso parte della nostra vita sotto regimi totalitari sanno che la deviazione dalla realtà inizia quando ai processi o alle istituzioni vengono dati nomi che significano l'esatto opposto della loro essenza", ha osservato Jansa. Il premier ha infine scritto che lo Stato di diritto per definizione significa che le controversie sono decise da un tribunale indipendente e non da una maggioranza politica o da qualsiasi altra istituzione. "Se un organo politico definisce la sua decisione 'Stato di diritto', fa il primo passo per allontanarsi dalla realtà", ha affermato Jansa. (Seb)