Commercio: Gasparri (FI), parte campagna "Natale senza Amazon"

- L'Istat ha confermato quello che "tutti sappiamo da tempo, che a causa del Covid il commercio nelle nostre città è ancora di più in crisi profonda mentre l'e-commerce continua ad incrementare i propri guadagni". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Basta concorrenza sleale - continua -: rischiamo un impoverimento dei commercianti italiani e la desertificazione delle nostre comunità e dei nostri centri storici. Amazon e i grandi gruppi del web pagano tasse irrisorie a fronte di incassi milionari mentre i nostri commercianti, le nostre piccole imprese, i nostri artigiani, sono schiacciati dal fisco e da mille altri permessi e controlli che paralizzano le loro attività. Ecco perché, come è già avvenuto in Francia, lanciamo l'iniziativa 'Natale senza Amazon', per sostenere gli italiani che lavorano e pagano le tasse contro chi, con arroganza, continua a godere di una ingiusta immunità fiscale. Una campagna - conclude Gasparri - che ho lanciato sui miei profili social e che ci auguriamo venga condivisa da politica e mondo del commercio e della cultura, per dare un segnale di sostegno e vicinanza a chi è stato duramente colpito da questa crisi".(Com)