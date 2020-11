Legge Bilancio: Rosato (Iv), buona notizia stralcio norma su fondazione sicurezza cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente e deputato di Italia viva, Ettore Rosato, "è una buona notizia lo stralcio" dalla legge di Bilancio "della norma sulla fondazione cosiddetta cyber. Era inopportuna e non si capiva a cosa servisse, se non a limitare l'autonomia e la funzionalità dei nostri servizi di sicurezza". Il parlamentare sottolinea, in una nota: "Lo avevano detto con forza le nostre ministre nel Consiglio dei ministri. Bene ha fatto Conte a cogliere la necessità di non insistere". (Com)