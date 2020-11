Francia: Covid, i sindaci chiedono al premier Castex la riapertura dei negozi di quartiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei sindaci di Francia (Amf) ha chiesto al primo ministro Jean Castex la riapertura progressiva dei negozi di quartiere di generi non alimentari. Questo tipo di esercizi commerciali a novembre è stato costretto ad abbassare le serrande a causa della serrata decisa per arginare il coronavirus. Una simile iniziativa permetterebbe di "evitare un ritorno massiccio dei clienti in questi luoghi con l'avvicinarsi delle feste di Natale, quando diventerà inevitabile autorizzare la ripresa delle loro attività", ha scritto in un messaggio inviato a Castex il presidente dell'Amf, François Baroin. L'associazione indica in particolare le librerie, i fiorai, i parrucchieri e il settore dell'abbigliamento, che possono "applicare un protocollo sanitario rafforzato" e "accogliere di nuovo il pubblico".(Frp)