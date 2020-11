Covid: Dombrovskis, adottata raccomandazione Ue per uso test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato una raccomandazione sull'utilizzo dei test rapidi antigeni. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa. Nella riunione del collegio dei commissari di oggi "abbiamo adottato una raccomandazione sull'utilizzo di test rapidi antigeni per combattere la pandemia. Si forniscono orientamenti su come selezionare i test, quando sono adeguati, chi dovrebbe effettuarli e si chiede anche un riconoscimento reciproco dei risultati", ha detto. (Beb)