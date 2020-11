Medio Oriente: M5s, importante riavvio rapporti Anp-Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa dei rapporti tra Palestina e Israele è "un'ottima notizia per tutta la regione del Medio Oriente e del Mediterraneo tutto". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri. "Dopo aver interrotto i colloqui a maggio, a seguito del poi congelato piano israeliano di annessione di parte della Cisgiordania, l'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha annunciato ieri che riprenderà i rapporti con Israele sulla base degli accordi siglati in passato. Dopo la visita del ministro degli Esteri di Maio nella regione, l'apertura dell'Anp ristabilisce un clima di fiducia tra le parti, come già auspicato nelle scorse settimane dalla stessa Farnesina, ed apre alla possibilità di fare finalmente concreti passi in avanti. Un passo importante che arriva all'indomani di una nuova fase internazionale che potrà portare a un rinnovato processo politico nella regione e verso una soluzione a due Stati", concludono i deputati del Movimento cinque stelle. (Com)