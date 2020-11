Ghana: dimissioni procuratore anti-corruzione, presidente Akufo-Addo respinge le accuse di interferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha negato le accuse di interferenza mosse dall'ex procuratore speciale anti-corruzione, Martin Amidu, che ieri ha rassegnato le dimissioni. In una dichiarazione diffusa dalla presidenza, il capo dello Stato ha descritto le accuse come "errori di fatto" e ha precisato che né il presidente né alcun membro del suo governo hanno interferito con il lavoro di Amidu e sono state messe a disposizione risorse adeguate per consentirgli di svolgere il suo lavoro in modo efficiente ed efficace. Le motivare ieri le sue dimissioni, Amidu ha citato una mancanza di indipendenza e libertà di eseguire il suo mandato come motivazioni della sua decisione e ha anche accusato il presidente Akufo-Addo di interferenza. Secondo quanto riferisce la stampa ghanese, dietro le dimissioni ci sarebbe anche il mancato pagamento degli stipendi per alcuni membri del personale del suo ufficio, compreso lui stesso. Già in precedenza Amidu aveva denunciato una mancanza di cooperazione da parte di altre agenzie statali e i tentativi di compromettere il lavoro del suo personale che stava perseguendo denunce di corruzione contro funzionari pubblici, tra cui un presunto scandalo da 5 milioni di dollari collegato a un produttore di aeromobili e le presunte irregolarità in un controverso accordo sui diritti di concessione e sfruttamento dell'oro. La nomina di Amidu da parte del presidente Akufo-Addo, avvenuta nel 2018, era stata accolta con grandi aspettative nel Paese, tuttavia il suo lavoro non ha dato grandi risultati. (Res)