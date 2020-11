Speciale energia: ministro saudita, Opec+ sia pronto a reagire alle esigenze del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia (alleanza nota come Opec+) devono essere pronti a rispondere alle esigenze del mercato e attenersi ai loro accordi. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, nell’intervento di apertura della riunione in videoconferenza del Comitato di monitoraggio congiunto dell’accordo Opec+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, Jmmc) raggiunto lo scorso aprile. L'Opec + sta valutando di ritardare i suoi piani per aumentare la produzione di petrolio a gennaio poiché la domanda di carburante è rimasta sotto pressione a causa della crisi del coronavirus. "Noi come gruppo non vogliamo dare ai mercati alcuna scusa per reagire negativamente", ha dichiarato il ministro saudita. "I mercati non saranno gentili con coloro che non si attengono agli accordi. Per questo dobbiamo essere pronti ad agire secondo le esigenze del mercato. Recentemente ho detto che dobbiamo essere pronti a modificare i termini del nostro accordo, se necessario”, ha aggiunto. Gli attuali tagli del gruppo Opec+ ammontano a 7,7 milioni di barili al giorno (bpd) e in base all’accordo raggiunto lo scorso aprile (nel pieno della doppia crisi dei prezzi del petrolio e della pandemia di Covid-19) avrebbero dovuto essere allentati a partire da gennaio 2021 a 5,7 milioni di barili al giorno. (Res)