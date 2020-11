Speciale energia: vicepremier russo Novak, accordo Opec + potrebbe stabilizzare mercato petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo Opec + ha stabilizzato il mercato petrolifero, ma è necessario continuare ad adempiere agli obblighi assunti. Lo ha affermato il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, in una riunione del comitato ministeriale congiunto di monitoraggio. "Le nostre azioni congiunte ci hanno permesso di stabilizzare il mercato nel momento più critico. E grazie a questo, è al momento in uno stato di stabilità. Il livello di conformità è superiore al 100 per cento per il terzo mese consecutivo", ha affermato il vice primo ministro, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Interfax". (Rum)