Speciale energia: Iberdrola firma con Bayer accordo decennale per la fornitura di elettricità rinnovabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Iberdrola e quella tedesca Bayer rafforzano il proprio impegno a favore dell’ambiente e siglano un accordo decennale per la fornitura di elettricità rinnovabile al 100 per cento. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui questo è il primo accordo di fornitura di energia elettrica a lungo termine tra due parti (Power purchase agreement, Ppa) firmato con un'azienda farmaceutica in Spagna. Nell'ambito di questa intesa il più grande impianto fotovoltaico d'Europa, Francisco Pizarro, fornirà elettricità pulita ai 9 stabilimenti Bayer in Spagna. L'accordo rinforza la strategia di Iberdrola nelle energie rinnovabili attraverso contratti bilaterali di fornitura di energia a prezzi competitivi e stabili con grandi clienti impegnati nel consumo sostenibile. Con questo accordo a lungo termine, Bayer rafforza il proprio impegno nella sostenibilità assicurando elettricità verde a tutti i propri siti in Spagna, inclusi tre stabilimenti di produzione, cinque centri di ricerca e sviluppo e strutture centrali che servono l'intera penisola iberica. Gli accordi come quello annunciato contribuiranno in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi “net zero” per il 2050 con un sistema di elettricità rinnovabile al 100 per cento in Spagna. (Com)