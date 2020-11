Speciale energia: Spagna, Endesa lancia progetto per produrre "miele solare" in 2 impianti vicino Siviglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Endesa ha lanciato un progetto pionieristico in Spagna con il quale si prevede di collocare 70 alveari tra i pannelli degli impianti fotovoltaici di Las Corchas e Los Naranjos a Carmona (Siviglia) con l'obiettivo di produrre "miele solare" ed aumentare la produttività delle colture grazie all'attività di impollinazione delle api. La compagnia, pertanto, ha lanciato una campagna per trovare apicoltori che vogliano aderire a questa iniziativa nella coltura pilota di circa 3 ettari. "L'attività di apicoltura abbinata al progetto agrivoltaico di Endesa non è solo una spinta allo sviluppo socio-economico della comunità locale, ma anche un chiaro esempio di come restituire alla terra l'uso agricolo, applicando così il concetto di valore condiviso e di economia circolare", ha evidenziato la compagnia in una nota. (Spm)