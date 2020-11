Speciale energia: ministro Petrolio egiziano, a breve esiti gara per estrazione dell'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie egiziano, Tarek el Molla, ha annunciato che i risultati di un'ampia gara d'appalto per l'estrazione dell'oro del Deserto orientale saranno annunciati presto. Lo riferisce una nota del dicastero del Petrolio, a margine dell'incontro in videoconferenza con l'ambasciatore d'Australia al Cairo, Glenn Miles. A metà marzo, l'Egitto ha lanciato una gara per la ricerca dell'oro nel Deserto orientale del paese. La gara, che si è conclusa di recente, è la prima dal 2017 ed è stata lanciata dopo l'adozione di una nuova legge sulle risorse minerarie che si basa su royalties, tasse e sistema di free partnership. "Ci sono diverse aziende mondiali che hanno presentato offerte per la gara d'appalto", ha detto El Molla, aggiungendo "queste offerte sono in fase di valutazione prima dell'annuncio ufficiale dei risultati nel prossimo periodo". Miles, da parte sua, ha confermato l'interesse delle società australiane ad investire nel settore minerario in Egitto e partecipare alle gare indette dall'Egitto. Il diplomatico australiano ha annunciato che nuove società entreranno a far parte del settore minerario egiziano oltre a Centamin, l'operatore di Sukari Gold Mine. "L'Australia sta seguendo da vicino gli sviluppi positivi dei settori del petrolio, del gas e delle miniere egiziani, agevolando l'interesse delle aziende mondiali a investire nel Paese nordafricano", ha detto Miles. A questo proposito, l'ambasciatore ha invitato El Molla a partecipare alla conferenza mondiale sull'estrazione mineraria che si terrà in Australia alla fine del 2020 alla presenza di oltre 250 società minerarie mondiali. (Cae)