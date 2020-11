Speciale energia: Emirati, a ottobre accordo Opec+ rispettato al 126 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno mantenuto il loro impegno rispetto ai tagli della produzione petrolifera contemplati dall’accordo Opec+, riducendo nel mese di ottobre la produzione nella misura di 153 mila barili giornalieri. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Le cifre di ottobre portano il rispetto dell’accordo da parte degli Emirati al 101 per cento totale, prima della scadenza del periodo concordato per l’esecuzione dei tagli. Durante il 24mo incontro del comitato ministeriale congiunto dell’Opec+, il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, si è congratulato con gli Emirati per il loro impegno nel rispettare l’accordo. (Res)