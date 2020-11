Speciale energia: India-Kazakhstan, consultazioni politica estera, firmato protocollo su progetti di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto in videoconferenza il settimo ciclo delle consultazioni di politica estera tra India e Kazakhstan, in occasione del quale è stato firmato un memorandum d’intesa sull’assistenza indiana per l’attuazione di progetti di sviluppo ad alto impatto in Kazakhstan. La parte indiana è stata rappresentata da Vikas Swarup, sottosegretario agli Esteri, e quella kazaka da Shakhrat Nuryshev, primo viceministro degli Esteri. Lo riferisce un comunicato del governo di Nuova Delhi. Le parti, si legge nella nota, hanno esaminato le relazioni bilaterali, spaziando dalla politica all’economia, dall’energia alla difesa, dalla ricerca e cultura agli affari consolari. Inoltre, sono state condivise le esperienze dei due paesi nella gestione dell’epidemia di coronavirus e sono state scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse. Infine, è stato concordato di rafforzare la cooperazione nell’arena multilaterale, anche in vista dell’ingresso dell’India come membro non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2021-22. (Inn)