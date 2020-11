Atac: Pd Campidoglio, nomina Giampaoletti grottesca, è risultato di fallimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda della nomina del dott. Giampaoletti come direttore generale dell'Atac assume tinte grottesche. Ora l'amministratore unico dell'azienda capitolina Mottura chiede delucidazioni al Campidoglio in merito alla regolarità dell'assunzione". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. "Un paio di domande sorgono spontanee: la prima, perché non aver chiesto delucidazioni per tempo? La seconda, il parere chi dovrebbe fornirlo, lo stesso Giampaoletti? La sindaca non se la può cavare estraniandosi da quelli che sembrerebbero pasticci burocratici. La verità è che questi personaggi, in Comune e nelle aziende capitoline, li ha nominati lei stessa". (segue) (Com)