Atac: Pd Campidoglio, nomina Giampaoletti grottesca, è risultato di fallimento (2)

"Proprio in considerazione di questi ultimi pasticci e della reale situazione catastrofica in cui sono ridotte le aziende partecipate i manager della sindaca Raggi, dovrebbero essere tutti messi all'uscio ad iniziare proprio da Giampaoletti che in questi anni è stato il controllore ma anche l'artefice di tutte le decisioni sulle aziende comunali, ne ha trattato i dossier, vagliato le nomine e affrontato le singole vertenze", continua nella nota il Pd capitolino. I risultati disastrosi prodotti da Giampaoletti e che mettono a rischio il futuro di diverse aziende comunali sono il vero impedimento alla nomina a direttore generale di Atac. Anziché premiare con ricchi compensi chi è responsabile di gravi errori gestionali e amministrativi consigliamo alla sindaca Raggi di accompagnare questi signori all'uscio e con l'occasione di uscire anche lei che li ha voluti con sé, e restituire le chiavi del portone ai cittadini romani", conclude