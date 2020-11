Ue: Schmit, tutto nostro aiuto a Paesi contro impatto socioeconomico crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea continuerà a mobilitare tutte le risorse a sua disposizione e a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per mitigare le conseguenze socioeconomiche della crisi. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, presentando il pacchetto economico d'autunno della Commissione europea. "La crisi del Covid ha interrotto un trend positivo di 6 anni sul mercato del lavoro, che ha colpito tutti gli europei, in particolare i giovani, e quelli con contratti temporanei o atipici. L'Ue continuerà a mobilitare tutte le risorse a sua disposizione e a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per mitigare le conseguenze socioeconomiche della crisi, per proteggere i lavoratori, preservare i posti di lavoro e facilitare la transizione lavorativa verso l'economia verde e digitale", ha affermato. "Dobbiamo concentrare i nostri sforzi sulle competenze e sulla formazione per adattarci al mercato del lavoro post-Covid. È fondamentale che in una crisi raggiungiamo i più vulnerabili della società e poniamo un'enfasi maggiore sulla lotta alla povertà, all'esclusione e alle disuguaglianze", ha concluso. (Beb)