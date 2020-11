Ue: Gentiloni, ripresa dipende da rapido ok a Recovery, governi la sostengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dei Paesi membri devono continuare a sostenere la ripresa che, per essere forte ed equilibrata, dipende dalla rapida entrata in vigore del Next Generation Eu. Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto economico d'autunno. "Sullo sfondo di una ripresa interrotta e di un'incertezza molto alta, i governi devono continuare ad affrontare la crisi e sostenere la ripresa", ha dichiarato. "La maggior parte delle misure incluse nei bilanci 2021 dei paesi dell'area euro sostengono giustamente l'attività economica. Ma una ripresa forte ed equilibrata dipende da una rapida entrata in vigore di Next Generation Eu: ricostruire la fiducia, rilanciare gli investimenti e portare avanti riforme trasformative per preservare il nostro pianeta, costruire società più eque e realizzare con successo la digitalizzazione", ha sottolineato. "Invito quindi i governi dell'Unione europea a mostrare un forte senso di responsabilità nei confronti dei propri cittadini e di tutti gli europei in questo momento cruciale", ha concluso. (Beb)