Covid: Confartigianato, Regione Lazio offra ristori ad attività chiuse da nuova ordinanza

- A seguito dell'ordinanza regionale, efficace fino al prossimo 30 novembre, che prevede alcune limitazioni nel fine settimana, Confartigianato Roma e Confartigianato Lazio hanno richiesto alla Regione Lazio ulteriori ristori anche per quelle aziende la cui attività sarà ulteriormente ridotta. Lo comunica l'associazione sul suo portale. "Il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza regionale, che sarà efficace fino al prossimo 30 novembre, che prevede alcune limitazioni nel fine settimana. La Confartigianato Roma insieme alla Confartigianato Lazio hanno richiesto alla Regione Lazio, accanto ai ristori già sollecitati per le attività i cui codici Ateco non sono ancora previsti tra quelle oggetto di ristoro dalle normative nazionali e regionali, ristori anche per quelle aziende la cui attività sarà ulteriormente ridotta", si legge nella nota. "Attività quali ad esempio parrucchiere, estetisti e lavanderie che si troveranno ad essere chiusi proprio a causa di quest’ultima ordinanza. La prossima settimana, grazie alla nostra sollecitazione dovrebbe essere riavviato il confronto sulle misure che la Regione dovrà mettere in campo a sostegno delle nostre imprese". (Rer)