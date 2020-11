Covid: Oneto (Istat), marcato calo occupazionale tra lavoratori indipendenti, -9,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, dopo la sostanziale stagnazione dell’occupazione nei primi due mesi dell’anno, "il sopraggiungere dell’epidemia ha investito il mercato del lavoro causando, tra il primo e il secondo trimestre del 2020, una riduzione del numero di persone occupate nell’insieme dell’economia pari a 470 mila unità (-2,0 per cento), dovuta soprattutto alla diminuzione dei dipendenti a termine e degli indipendenti". Lo ha spiegato Gian Paolo Oneto, direttore centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell'area delle statistiche economiche dell'Istat in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica. "Nel complesso, particolarmente marcato è il calo occupazionale tra i lavoratori indipendenti (-9,3 per cento), con una dinamica negativa molto accentuata (-12,7 per cento) per i lavoratori autonomi senza dipendenti", ha osservato. (Rin)