Camera: Mollicone e Rizzetto (Fd'I), garantire validità Durc fino a termine emergenza o rischio crisi

- "Il mantenimento della previsione introdotta dalla senatrice del Movimento 5 Stelle L'Abbate al dl Proroga emergenza, che rende validi tutti gli atti amministrativi fino allo stato d'emergenza tranne il Durc, rischia di provocare la crisi di tanti settori economici, incluso quello culturale". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone, e il capogruppo di Fd'I in commissione Lavoro, Walter Rizzetto. "I grillini sono contro l'impresa - proseguono - anche quella piccola e media. Al momento siamo nella situazione paradossale in cui si impedisce alle strutture di sanare le precedenti posizioni pendenti sul Durc e allo stesso tempo si privano dei contributi ad esse destinabili. Abbiamo presentato, anche con il collega Iannone, emendamenti, sia al Dl proroga emergenze che al dl Ristori, per garantire la validità del Durc fino al termine dell'emergenza e per i 90 giorni successivi e cancellare la previsione dell'emendamento L'Abbate. La necessità di revisione dei parametri di validità del Durc è stata confermata anche da Tridico in commissione Cultura rispondendo ad una nostra domanda", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia.(Ren)