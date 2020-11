© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre scorso, gli ordini dell'industria tedesca sono aumentati dell'1 per cento su base mensile. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli ordini dalla Germania hanno sperimentato un incremento dell'1,3 per cento, quelli dall'estero dell'1 per cento. (Geb)