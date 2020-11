Croazia: premier Plenkovic, continueremo a contribuire allo sviluppo di Vukovar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Croazia continuerà a contribuire allo sviluppo per rendere migliore la vita nella città di Vukovar: lo ha detto oggi il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, partecipando oggi alla commemorazione della Giornata del ricordo delle vittime di Vukovar e Skabrnja. Plenkovic ha espresso la propria gratitudine alla città di Vukovar, ai difensori croati e alle vittime che hanno contribuito alla vittoria nel conflitto degli anni '90. "Oggi Vukovar, 29 anni dopo, è una città in via di sviluppo come l'intera contea di Vukovar-Srijem, l'intera Slavonia, la Croazia orientale e le aree che furono temporaneamente occupate nella guerra per la patria e pacificamente integrate nel 1998. In quanto tale, merita un'attenzione e una cura speciali da parte delle istituzioni statali", ha detto il primo ministro ricordando che, su proposta del suo governo, il 18 novembre è stato incluso nella legge sulle festività e sui memoriali come giorno non lavorativo. (segue) (Seb)