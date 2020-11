Croazia: premier Plenkovic, continueremo a contribuire allo sviluppo di Vukovar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi quattro anni, ha aggiunto Plenkovic, il governo ha compiuto numerosi sforzi per sviluppare la città, attraverso misure volte all'occupazione e investimenti nelle infrastrutture. Plenkovic ha poi osservato che la presenza nella Colonna della memoria del vicepremier Boris Milosevic, appartenente al Partito serbo democratico indipendente (Sdss) della componente serba in Croazia, è "un messaggio incentrato sul futuro". "La Croazia ha vinto la guerra per la patria, ha portato a termine tutti i suoi compiti nazionali, in quanto tale ha la forza di fare passi avanti importanti per la convivenza, la riconciliazione e la verità storica, così come offrire una mano tesa alle minoranze in Croazia, compresa la minoranza serba. Questo è il motivo per cui è positivo, normale e naturale che il vice primo ministro della Sdss sia ora qui a Vukovar", ha detto Plenkovic. Il primo ministro ha poi salutato con favore la presenza di Veran Matic, inviato speciale del presidente della Serbia Aleksandar Vucic, affermando che il suo arrivo a Vukovar è stato un messaggio importante e positivo "che dice che occorre affrontare il passato e che le autorità serbe stanno inviando un messaggio speciale a Vukovar, alle sue vittime e ai veterani di guerra croati", ha concluso Plenkovic. (Seb)