Ue: Gentiloni, attuare riforme per produttività e più investimenti per transizioni

- Attuare le riforme che rafforzano la produttività e l'occupazione e aumentare il livello di investimenti pubblici e privati per sostenere la ripresa e le transizioni verdi e digitali. Sono queste per il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, le gambe su cui la ripresa dovrà camminare descritte dalla raccomandazione della Commissione europea per l'area euro. Lo ha detto presentando il pacchetto economico d'autunno. "Questo pacchetto di analisi e orientamenti politici si basa sul quadro economico che emerge dalle nostre previsioni d'autunno che ho presentato due settimane fa", ha detto. Un quadro con "una ripresa interrotta dalla recrudescenza della pandemia questo autunno; un recupero incompleto e disomogeneo nei prossimi due anni; in mezzo a un'incertezza persistentemente elevata e molteplici rischi". (segue) (Beb)