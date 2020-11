Ue: Gentiloni, attuare riforme per produttività e più investimenti per transizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, per Gentiloni "è chiaro che le priorità immediate sono duplici: proseguire con politiche a breve termine che affrontino la crisi e sostengano la ripresa e perseguire investimenti e riforme per rafforzare la resilienza economica e sociale e garantire il successo della transizione verde e digitale". La raccomandazione della Commissione europea per la zona euro riflette "molto questi messaggi" che includono il "mantenere per ora politiche fiscali e di altro tipo di sostegno"; il "continuare a coordinare le misure"; l'eliminare "gradualmente, quando le condizioni lo consentono, le misure di sostegno" in modo che questo processo non interrompa la ripresa sul nascere né danneggi le persone più colpite. Il commissario ha sottolineato che la raccomandazione "conferma anche l'approccio che adottiamo con lo strumento per il recupero e la resilienza" con lo scopo di mitigare il rischio di "ulteriori divergenze e rafforzare la resilienza economica e sociale nell'area dell'euro". (segue) (Beb)