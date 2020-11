Ue: Gentiloni, attuare riforme per produttività e più investimenti per transizioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il commissario si tratta di "camminare su due gambe". Da un lato "attuare riforme che rafforzano la produttività e l'occupazione". Dall'altro "aumentare il livello di investimenti pubblici e privati per sostenere la ripresa e le transizioni verdi e digitali". Inoltre, nella raccomandazione si afferma che mercati ben funzionanti, politiche per l'occupazione intelligenti e inclusive e una tassazione equa "sono parti integranti della strategia globale". Infine, la raccomandazione pone maggiormente l'accento sulla pubblica amministrazione, la giustizia, i sistemi sanitari e le strutture in materia di insolvenza. Perché "meglio funzionano, maggiore sarà il successo con le necessarie trasformazioni che le nostre economie devono affrontare. E perché sono fondamentali per garantire il rapido ed efficiente assorbimento delle enormi quantità di finanziamenti che inizieranno a fluire il prossimo anno con Next Generation Eu", ha spiegato Gentiloni. (Beb)