Auto: Germania, dal governo nuovi aiuti al settore

- Incentivi all'acquisto di per auto elettriche fino al 2025, nuovi sussidi per camion meno inquinanti, più stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Sono questi alcuni dei nuovi aiuti che il governo federale ha promesso al settore automobilistico tedesco, le cui difficoltà sono state aggravate dalla crisi del coronavirus. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando l'esito dell'incontro avvenuto ieri, 17 novembre, tra la cancelliera Angela Merkel e rappresentanti dell'industria e dei sindacati dell'auto. Gli aiuti raggiungono il totale di tre miliardi di euro e mirano a coniugare il sostegno al comparto contro al crisi con la transizione energetica per il rispetto del clima. (Geb)