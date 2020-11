Salute: Adiconsum, aumentare disponibilità cellule staminali del cordone ombelicale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le cellule staminali contenute nel cordone ombelicale, sia nel sangue che nel tessuto, rappresentino una risorsa davvero preziosa, utili come possibile terapia per oltre 80 diverse malattie, nonché anche contro il Covid come documentato da alcuni studi clinici, nel nostro Paese solo nel 4 per cento dei parti viene raccolto il sangue del cordone ombelicale del neonato". Così Adiconsum in una nota. "Per sfruttare in maniera corretta e controllata le opportunità - suggerisce l'associazione - ci sarebbe bisogno di creare delle banche tra pubblico e privato per la donazione e la conservazione di tale materiale. Le cellule potranno essere conservate in banche private, ma al tempo stesso essere immesse in un registro pubblico, in modo da essere utilizzate per un'eventuale donazione che dovesse presentarsi". Nell'ambito della Campagna informativa "Pensiamo alla salute", Adiconsum ha collaborato alla realizzazione di un "Libro Bianco" rivolto a tutti coloro che volessero ricevere informazioni chiare e puntuali su un argomento eticamente delicato e sui propri diritti, scongiurando che siano oggetto di: disinformazione, fake news, false aspettative, o peggio, di operatori senza scrupoli. Il "Libro Bianco" è scaricabile gratuitamente dal sito www.pensiamoallasalute.it. (Ren)