Viabilità: Aspi, su A4 chiusura notturna svicolo Milano v.Le Certosa

- Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 novembre, sarà chuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Brescia. Lo comunica in una nota Autostrade per l’Italia precisano che in alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e seguire indicazioni per Monza, lungo la A52 Tangenziale nord di Milano, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.(com)