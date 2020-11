Ue: Gentiloni, misure di sostegno di Italia, Francia e Slovacchia non sembrano temporanee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli Stati membri dell'area euro ha programmato che le misure di sostegno siano temporanee, mentre non sembrano essere temporanee o accompagnate da misure compensative alcune misure previste nei piani di Francia, Italia e Slovacchia. Inoltre, per Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, dato il livello del loro debito pubblico, è importante garantire che, quando si adottano misure di bilancio di sostegno, sia preservata la sostenibilità di bilancio a medio termine. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto economico d'autunno della Commissione europea. "La parte di bilancio di questo pacchetto autunnale consiste principalmente nei 19 pareri sui documenti programmatici di bilancio 2021 dei paesi dell'area dell'euro e in una valutazione generale della situazione di bilancio e dell'orientamento di bilancio nella zona euro", ha spiegato. (segue) (Beb)