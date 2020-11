Ue: Gentiloni, misure di sostegno di Italia, Francia e Slovacchia non sembrano temporanee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Data l'attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, le raccomandazioni di bilancio emanate dal Consiglio a luglio erano diverse dal solito, senza obiettivi di bilancio quantitativi fissati per il prossimo anno", ha ricordato. "Anche le opinioni di oggi sono quindi diverse. Sono di natura qualitativa. Concludono che i documenti programmatici di bilancio sono nel complesso in linea con le raccomandazioni di bilancio formulate dal Consiglio. La maggior parte delle misure sostiene l'attività economica, e giustamente, in un contesto di notevole incertezza. E la maggior parte degli Stati membri dell'area dell'euro ha programmato che le misure di sostegno siano temporanee", ha aggiunto. "Alcune misure previste nei piani di Francia, Italia e Slovacchia non sembrano essere temporanee o accompagnate da misure compensative", ha continuato. (segue) (Beb)