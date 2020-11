Ue: Gentiloni, misure di sostegno di Italia, Francia e Slovacchia non sembrano temporanee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, dato il livello del loro debito pubblico, è importante garantire che, quando si adottano misure di bilancio di sostegno, sia preservata la sostenibilità di bilancio a medio termine", ha sottolineato. Il commissario ha ricordato che nel complesso "l'orientamento di bilancio della zona euro nel 2021 continua a essere favorevole (+1,4 per cento del Pil)", ma, data la recrudescenza della pandemia, "il previsto ritiro delle misure di emergenza nel 2021 è soggetto a una maggiore incertezza. Pertanto, gli Stati membri potrebbero dover estendere ulteriore sostegno di emergenza per fornire un'ancora di salvezza all'economia", ha spiegato Gentiloni. (Beb)