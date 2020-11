La Slovenia si unisce a Ungheria e Polonia sul veto al nuovo bilancio Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia si unisce a Ungheria e Polonia nel sostenere il veto al nuovo piano finanziario pluriannuale dell'Ue ed al programma Next Generation Eu. Il premier sloveno Janez Jansa ha esternato la posizione di Lubiana scrivendo una lettera al presidente del Consiglio europeo Charles Michel: nella missiva viene sottolineato che bisogna tornare all'accordo raggiunto nel summit europeo di luglio sul bilancio 2021-2027 che, invece, è oggi messo in discussione dalla recente intesa tra Consiglio dell'Ue e Parlamento europeo volta a legare i fondi europei al rispetto dello Stato di diritto. "Solo un organo giudiziario indipendente può dire cos'è lo Stato di diritto, non una maggioranza politica", ha dichiarato Jansa. (Lus)