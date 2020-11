Romania: presidente Iohannis, sono promotore della lotta alla corruzione e lo resterò fino all'ultimo giorno del mio mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, si è definito un "promotore della lotta alla corruzione" precisando che manterrà tale impegno "fino all'ultimo giorno del mio mandato". "Attualmente, lo Stato di diritto in Romania non è più un problema nell'Unione europea", ha dichiarato il presidente romeno, Kaus Iohannis in una conferenza stampa. "Personalmente, sono stato un promotore della lotta alla corruzione sin dal primo giorno di mandato. Non ho cambiato idea e lo rimarrò fino all'ultimo giorno del mio mandato. Credo che la Romania abbia bisogno di una lotta efficace contro la corruzione. Il Partito socialdemocratico (Psd) era ed è di tutt'altra opinione. Per tre anni, il Psd, mentre era al potere, con una maggioranza parlamentare, non ha fatto altro che cercare di modificare a loro favore le leggi della giustizia. In parte ci sono riusciti, in parte li ho fermati. Ora noi dobbiamo riparare tutto quello che è stato rovinato", ha detto il capo dello Stato che ha parlato della necessità di riforme nel campo della giustizia. (segue) (Rob)