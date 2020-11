Romania: presidente Iohannis, sono promotore della lotta alla corruzione e lo resterò fino all'ultimo giorno del mio mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo riparare la legislazione nel campo della giustizia, dobbiamo intervenire con misure chiare, ferme e moderne, non solo per riparare ciò che è stato rovinato, ma per sviluppare una legislazione europea coerente, moderna, che ci porterà definitivamente fuori l'area degli Stati dove a volte si mette ancora in discussione lo Stato di diritto", ha sottolineato Iohannis. In merito al confronto sullo stato di diritto nell'Unione europea, secondo Iohannis, oggi "la Romania non è più un argomento". "Qui abbiamo, ovviamente, il contributo dei sei milioni di romeni che sono venuti e hanno votato il referendum dell'anno scorso nel senso da me richiesto. Il processo è lungo e può essere continuato solo con una nuova solida maggioranza in Parlamento, perché dopo il referendum le leggi della giustizia non possono più essere modificate da tutti i tipi di ordinanze urgenti, come hanno fatto i governi del Psd, per sfuggire alle loro pene" , ha detto il presidente. (segue) (Rob)