Imprese: Donnet (Generali), mancata parità di condizioni tra assicuratori europei non è sostenibile

- Ci auguriamo che nel biennio 2021-2022 i regolatori europei e nazionali saranno più rilassati relativamente ai dividendi del comparto assicurativo. Così l’amministratore delegato del Gruppo Generali, Philippe Donnet, rispondendo alle domande degli analisti durante l’Investor Day odierno con la comunità finanziaria. Commentando la decisione dell’Ivass – su indicazione del regolatore europeo – di chiedere al Leone di Trieste di non pagare la seconda tranche del dividendo 2019, l’Ad ha ribadito che “lo faremo non appena avremo l’autorizzazione”. “Il regolatore ha motivato la sua richiesta con ragioni relative al contesto macroeconomico, e non alla situazione di Generali che è estremamente positiva”, ha aggiunto, sottolineando che al momento non vi è parità di condizioni all’interno dell’industria assicurativa europea e “questo non è sostenibile nel lungo periodo”. (Ems)