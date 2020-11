Covid: Fontana, 21 parametri difficili da interpretare, usare dati aggiornatissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sono una serie di parametri difficili da interpretare, che non riusciamo a capire”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a Mattino Cinque, parlando dei 21 parametri sulla situazione epidemiologica previsti dal dpcm per stabilire il colore di un territorio. Fontana ha fatto l’esempio del parametro relativo al tracciamento, sottolineando che “è chiaro che quando ci si trova all’inizio di una pandemia e quindi il numero di persone che devono essere tracciate è accettabile, è facile; nel momento invece in cui si superano certi numeri, è praticamente impossibile”. “Ci sono poi - ha aggiunto il governatore lombardo - una serie di parametri che anche noi non sappiamo bene come vengano poi tramutati in numero. Noi sosteniamo che quei quattro parametri che abbiamo indicato siano i più logici e gli unici sui quali non ci sono dubbi interpretativi. L’altro aspetto che noi riteniamo fondamentale è che non si debba guardare indietro a dati di 15 giorni fa, ma si deve fare una previsione di quelli che saranno i dati in futuro, di quella che sarà l’evoluzione prevista dagli scienziati. E si deve quindi parlare su dati aggiornatissimi”. All’obiezione sul fatto che le previsioni potrebbero risultare poi sbagliate, Fontana ha replicato: “Ci sono dati su cui non c’è alcuna discussione. Noi per esempio stiamo seguendo una prospettiva di quello che succederà in Lombardia, che per ora sta avendo ragione al cento per cento”.(Rem)