Napoli: Erri De Luca, continuerà a essere un posto leggendario, moderatamente ottimista sul futuro della città

- "È cambiata la nostra precedenza. Il Governo invece di occuparsi di economica, si è concentrato sulla salute pubblica. Non c'è più la priorità dell'individuo, ma la priorità è per la collettività". Lo ha dichiarato lo scrittore Erri De Luca intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Erri De Luca, citando il suo romanzo, spiega quello che sta accadendo: "non solo impossibile ma è inimmaginabile. Una nazione perde 10 per cento del Pil e non cade nel disastro, anzi le borse prosperano. Stiamo assistendo a una nuova narrativa del nostro rapporto con il pianeta, abbiamo soffocato la vita biologica, questo virus ci impedisce di respirare. Occorre avviare un nuovo patto con la natura". Per De Luca un intero modello economico si è compromesso: "qualcosa è cambiato irreparabilmente. Già sta succedendo qualcosa di straordinario, il crollo del prezzo del petrolio che costringe le compagnie ad investire in energie alternative e rinnovabili. Non si trovano più biciclette in Italia, per fare un esempio". (segue) (Ren)